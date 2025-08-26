Форма поиска по сайту

26 августа, 11:30

Новости мира: песчаная буря накрыла несколько американских штатов

Песчаная буря накрыла американские штаты. В Аризоне за несколько секунд в желтом облаке скрылся аэропорт. Оперативные службы попросили жителей закрыть окна и не выходить на улицу. В Неваде песчаное облако накрыло площадку фестиваля Burning Man. Видимость упала почти до нуля. По предварительным данным, пострадавших нет, однако повреждены площадки фестиваля.

Ландшафтные пожары в Испании охватили территорию более 400 тысяч гектаров. Большинство очагов расположены на Пиринейском полуострове. Тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома. На данный момент самая сложная ситуация сложилась в Леоне и Гранаде. Спасатели признали, что каждый день возгораний становится больше. Общая площадь пожаров в Евросоюзе в 2025 году уже превысила 1 миллион гектаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

