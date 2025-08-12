Новости мира: лесные пожары в Черногории дошли до туристических зон

В Черногории лесные пожары добрались до туристических зон на побережье Адриатического моря. Несколько населенных пунктов остались без электричества. Для тушения огня власти запросили помощь у Сербии, на место направлены российские вертолеты Ка-32.

В Канаде бортпроводники Air Canada устроили массовые протесты, требуя повышения зарплаты. Их контракты рассчитаны на 10 лет без изменения дохода при росте цен выше инфляции. Если требования проигнорируют, стюарды и стюардессы грозят масштабной забастовкой.

