12 августа, 11:30

Новости мира: лесные пожары в Черногории дошли до туристических зон

В Черногории лесные пожары добрались до туристических зон на побережье Адриатического моря. Несколько населенных пунктов остались без электричества. Для тушения огня власти запросили помощь у Сербии, на место направлены российские вертолеты Ка-32.

В Канаде бортпроводники Air Canada устроили массовые протесты, требуя повышения зарплаты. Их контракты рассчитаны на 10 лет без изменения дохода при росте цен выше инфляции. Если требования проигнорируют, стюарды и стюардессы грозят масштабной забастовкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

