Новости мира: в Греции лесные пожары достигли города Патры

В Греции лесные пожары добрались до города Патры, третьего по числу населения в стране. Власти запросили помощь Евросоюза, в стране насчитали более ста очагов возгорания. Горят леса и сельхозугодья, сложная обстановка сохраняется на островах. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни ситуация не улучшится из-за жары и сильного ветра.

В Эквадоре тысячи человек, включая президента, вышли на митинг против приостановки законопроекта о безопасности. Конституционный суд заморозил рассмотрение пакета документов, предусматривающих передачу личной информации операторами связи без ордера, помилование силовиков и преобразование финансовых кооперативов в банки.

