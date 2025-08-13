Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 11:30

Происшествия

Новости мира: в Греции лесные пожары достигли города Патры

Новости мира: в Греции лесные пожары достигли города Патры

Новости регионов: 20 жилых домов подтопило из-за сильных дождей в Красноярском крае

В Солнечногорском районе 20 семей остались без жилья после сделки с застройщиком

Новости регионов: вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 7 км

Новости мира: МИД Кубы осудил убийство журналистов в Газе

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Долгопрудном

Один человек пострадал в ДТП на юге Москвы

На МКАД произошло ДТП с грузовиком

"Московский патруль": двое школьников попали в ДТП на электросамокате в столице

"Московский патруль": девушка на моноколесе погибла в ДТП в Подмосковье

В Греции лесные пожары добрались до города Патры, третьего по числу населения в стране. Власти запросили помощь Евросоюза, в стране насчитали более ста очагов возгорания. Горят леса и сельхозугодья, сложная обстановка сохраняется на островах. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни ситуация не улучшится из-за жары и сильного ветра.

В Эквадоре тысячи человек, включая президента, вышли на митинг против приостановки законопроекта о безопасности. Конституционный суд заморозил рассмотрение пакета документов, предусматривающих передачу личной информации операторами связи без ордера, помилование силовиков и преобразование финансовых кооперативов в банки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарполитиказа рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика