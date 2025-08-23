Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 09:30

Происшествия

Новости мира: взрыв произошел на заводе в американской Луизиане

Новости мира: взрыв произошел на заводе в американской Луизиане

Операция по спасению альпинистки Наговициной в Киргизии приостановлена

Пять автомобилей столкнулись на 77-м км МКАД

Новости регионов: природный пожар произошел в Краснодарском крае

Операция по спасению альпинистки Наговицыной в Киргизии отложена до 23 августа

"Московский патруль": автомобиль столкнулся с фасадом дома на Барвихинской улице

"Московский патруль": суд освободил от наказания организатора зацепинга в России

Суд в Италии арестовал гражданина Украины по делу о подрыве "Северных потоков"

Спасатели не смогли пробиться к застрявшей на пике Победы россиянке Наговициной

Машина врезалась в препятствие и перевернулась на 60-м километре МКАД

Мощный взрыв произошел на заводе по производству моторных масел в американской Луизиане. Пламя стремительно охватило десятки резервуаров. Над местом ЧП поднялся огромный столб огня.

В Испании и Португалии заявили о самых крупных пожарах в своей истории. Они начались еще в начале августа, однако справиться с огнем пока не удается, несмотря на улучшение погодных условий. В результате стихии в Испании погибли четыре человека, девять автомобильных дорог остаются перекрытыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

