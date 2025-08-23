Новости мира: взрыв произошел на заводе в американской Луизиане

Мощный взрыв произошел на заводе по производству моторных масел в американской Луизиане. Пламя стремительно охватило десятки резервуаров. Над местом ЧП поднялся огромный столб огня.

В Испании и Португалии заявили о самых крупных пожарах в своей истории. Они начались еще в начале августа, однако справиться с огнем пока не удается, несмотря на улучшение погодных условий. В результате стихии в Испании погибли четыре человека, девять автомобильных дорог остаются перекрытыми.

