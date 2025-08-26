Форма поиска по сайту

26 августа, 07:15

Происшествия

Вертолет задействуют в поисках пловца Свечникова, пропавшего в Босфоре

Вертолет задействуют в поисках российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва в Босфоре. Об этом сообщили его родственники.

В заплыве участвовали почти 3 тысячи спортсменов из 81-й страны. Им предстояло преодолеть дистанцию в 6,5 километра между Азией и Европой. Кандидат в мастера спорта Свечников стартовал вместе со всеми, но не смог добраться до финиша.

По одной из версий, у мужчины могло свести ногу судорогой, и его унесло течением. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияспортза рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

