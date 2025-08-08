Форма поиска по сайту

08 августа, 20:47

Более 20 слушателей института МВД РФ в Казани попали в больницу из-за отравления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 слушатель Казанского юридического института МВД России был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

О том, что свыше 15 полицейских отравились после ужина в столовой института, сообщили ранее телеграм-каналы. У них наблюдалась тошнота, рвота и боли в животе.

В вузе рассказали, что в период с 4 по 6 августа в институте проводились зачеты по физической, служебной и огневой подготовкам среди слушателей факультета профподготовки. Уже вечером 6-го числа сразу несколько человек пожаловались на ухудшение состояния здоровья.

Сейчас, как рассказали в образовательном учреждении, 2 из 21 слушателя выписаны из больницы. Остальные продолжают лечение.

"Начальником Казанского юридического института МВД России генерал-майором полиции Фоатом Зиннуровым по данному факту назначено проведение служебной проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего", – заключили в вузе.

Ранее прокуратура начала проверку после появления информации об отравлении пассажиров теплохода "Лев Толстой". Несколькими днями ранее в соцсетях распространились сведения о том, что на прибывшем в Москву 6 августа судне зафиксирован ротавирус. В ведомстве подтвердили данную информацию. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

