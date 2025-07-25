Суд смягчил меру пресечения директору ЖКХ по делу об отравлении водой в Дагестане

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Верховный суд Дагестана смягчил меру пресечения главе муниципального учреждения Магарамкентского района по делу о массовом отравлении людей питьевой водой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что мера была изменена с ареста на запрет определенных действий. Изначально директор должен был находиться под стражей до 9 сентября 2025 года.

Массовое отравление водой жителей Магарамкентского района Дагестана, а также еще четырех населенных пунктов, произошло 8 июля. По информации Роспотребнадзора, у местных жителей была выявлена кишечная палочка. граждане заразились дизентерией. Всего пострадало 372 человека, из них 357 – дети.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вскоре был задержан директор районного муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".