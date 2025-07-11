Суд арестовал главу коммунального учреждения после отравления водой в Дагестане

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Суд арестовал главу ЖКХ Магарамкентского района Дагестана по делу о массовом отравлении людей водой. Об этом сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по республике.

Он пробудет под стражей до 9 сентября.

Кишечная инфекция была выявлена у жителей Магарамкентского района, а также еще четырех населенных пунктов Дагестана 8 июля. Роспотребнадзор уточнил, что они заразились дизентерией.

Число пострадавших достигло 372 человек. Среди них – 357 детей. В группе риска по показаниям проводится вакцинация от гепатита А и профилактическое фагирование.

По данным Роспотребнадзора, люди могли отравиться питьевой водой, которая поступала по водопроводным линиям из источника "Джепельский".

СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемым по нему проходит директор районного муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".