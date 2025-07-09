Число отравившихся питьевой водой в Дагестане увеличилось до 274

Фото: телеграм-канал "Следком"

Число отравившихся питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана увеличилось до 274. При этом 270 – несовершеннолетние, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Глава ведомства Ярослав Глазов посетил больницу, в которой находятся пациенты с кишечной инфекцией, и провел обход в отделениях медицинского учреждения. Также министр встретился с врачами и пострадавшими.

"Затем в здании администрации Магарамкентского района был проведен оперштаб по выработке мер предупреждения распространения инфекции", – говорится в сообщении.

Между тем сотрудники Следственного комитета РФ по Дагестану задержали директора районного муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Он подозревается в совершении преступления, которое классифицируется статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также правоохранители проводят мероприятия, в ходе которых им предстоит собрать доказательную базу, и устанавливают других граждан, причастных к случившемуся.

СК инициировал санитарно-эпидемиологическую экспертизу, провел в администрации района обыски и допросил потерпевших и свидетелей.

Кишечная инфекция была выявлена у жителей Магарамкентского района, а также еще четырех населенных пунктов Дагестана – сел Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Изначально в медучреждения доставили 110 человек, в числе которых были дети в возрасте от 3 до 14 лет. У всех наблюдалась легкая форма отравления. При этом Роспотребнадзор выявил у госпитализированных дизентерию.

По данным ведомства, люди могли отравиться питьевой водой, которая поступала отравившимся гражданам по водопроводным линиям из источника "Джепельский". Специалисты Роспотребнадзора подготовили постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях.