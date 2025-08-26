26 августа, 10:29Происшествия
Самолет Лондон – Пекин внепланово приземлился в Нижневартовске
Фото: телеграм-канал Baza
Самолет, летевший из Лондона в Пекин, внепланово приземлился в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
Ситуация с воздушным судном авиакомпании Air China находится на контроле ведомства.
"Посадка прошла благополучно. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется работа служб аэропорта", – сказал собеседник агентства.
В аэропорту Нижневартовска также подтвердили информацию о посадке авиалайнера. Пострадавших нет, уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.
Предварительная причина посадки – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал PAN и запросил снижение, уточнил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Диспетчеры подведомственной Росавиации Госкорпорации по ОрВД своевременно отреагировали на полученный сигнал и оперативно предоставили необходимую информацию экипажу о ближайших запасных аэродромах, способных принять воздушное судно", – рассказал он.
В свою очередь, специалисты филиала "Аэронавигация Севера Сибири" обеспечили навигационную помощь, а также проинформировали экипаж о погоде и параметрах взлетно-посадочной полосы на запасном аэродроме Нижневартовска.
Всего на борту находились 265 человек, из них 15 членов экипажа и 250 пассажиров, отметил Кореняко. Для дальнейшей перевозки Air China направила в Нижневартовск резервный борт. Ожидается, что он прилетит в 14:00 и вылетит в Лондон в 18:00.
Ранее самолет саудовской авиакомпании Flynas экстренно сел в аэропорту турецкого Трабзона из-за проблем с двигателем. Воздушное судно должно было выполнить рейс в Джидду. Однако через восемь минут после вылета экипаж самолета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и совершил экстренную посадку.
