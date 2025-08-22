Автомобиль перевернулся на 60-м километре МКАД

Фото: 123RF/bilanol

Автомобиль наехал на препятствие и перевернулся в районе съезда № 60А на внутренней стороне 60-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП задействованы сотрудники оперативных служб города. Они устанавливают обстоятельства аварии и информацию о пострадавших.

При этом движение транспорта оказалось затруднено на 1,5 километра. В связи с этим водителям рекомендовано выбирать пути объезда.

Ранее авария произошла в районе 402-го километра трассы М-2 "Крым". Там столкнулись автомобили Lada Vesta и "ГАЗель", которые двигались во встречных направлениях. В результате четыре человека погибли и столько же пострадали.

До этого три человека получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса и двух легковых машин в подмосковном Сергиевом Посаде. Предварительно, водитель автобуса при повороте с главной дороги на второстепенную врезался в автомобиль Opel, после чего последний столкнулся с легковушкой Mitsubishi.