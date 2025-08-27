МЧС Киргизии признало российскую альпинистку Наговицину пропавшей без вести

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Застрявшая в горах Киргизии россиянка Наталья Наговицина официально признана пропавшей без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиля Чаргынова.

"По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести", – сказал он.

Представитель МЧС напомнил, что до россиянки невозможно добраться и узнать, жива она или нет. При этом по неофициальным данным, погибших альпинистов в районе пика Победы может быть больше, добавил он.

"Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть", – цитирует его ТАСС.

Чаргынов не назвал точные цифры, но отметил, что министерство изучает базу данных, чтобы уточнить число погибших.

О том, что российская альпинистка застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Наговицина сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник россиянки оказал ей первую помощь, а после отправился в базовый лагерь за подмогой.

После этого Наговициной пытались помочь два иностранца, но безуспешно. Через некоторое время к россиянке был направлен вертолет, который в результате совершил жесткую посадку. Принимались и другие попытки спасти альпинистку.

Однако 25 августа поисковые работы были завершены. Вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков объяснил, что такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Сын Наговициной Михаил после этого направил обращение к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову, председателю СК Александру Бастрыкину и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, призвав их организовать аэровидеосъемку в районе пика Победы, чтобы подтвердить факт того, что его мать жива.

После обращения Бастрыкин поручил обеспечить взаимодействие с МЧС РФ для содействия возможному спасению россиянки. Следственный комитет России начал проверку по факту ЧП. Кроме того, в МВД Киргизии решили возбудить уголовное дело против туристической фирмы, которая дала разрешение на восхождение.

