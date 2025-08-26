Россиянка Наговицина находится рядом с погибшим 10 лет назад альпинистом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Россиянка Наталья Наговицина находится рядом с альпинистом Михаилом Ишутиным из Архангельска, который 10 лет назад погиб на пике Победы. Об этом ТАСС рассказал старший координатор альпинистского общественного отряда и директор АНО "Высшая горная школа" Алексей Овчинников.

Он заявил, что инцидент с Наговициной происходит не в первый раз. По его словам, с другой стороны камня, возле которого сейчас находится россиянка, лежит тело Ишутина. Овчинников рассказал, что погибший был его приятелем, который тоже пытался забраться на пик Победы.

"Кстати, альпинист с большим опытом", – отметил старший координатор альпинистского общественного отряда.

Ишутин, который являлся мастером спорта по альпинизму, на протяжении 30 лет был главой федерации альпинизма в Архангельской области. Кроме того, ему присвоено звание "Снежный барс" более чем за 400 восхождений. До своей смерти мужчина дважды покорял пик Победы. В третий раз ему удалось покорить пик. Однако он погиб на обратном пути.

Овчинников заявил, что отдельная экспедиция, в состав которой входили опытные альпинисты, приезжала из Архангельска на пик Победы, чтобы эвакуировать оттуда тело Ишутина. Однако неблагоприятные погодные условия и состояние маршрута, в том числе лавиноопасность, помешали спасти мужчину.

"Доставая тело, ты сам можешь погибнуть под лавиной. Поэтому все это – нетривиальная история. Не уверен, что соберется компания, которая соберется и организует все, чтобы снять тело Наговициной", – заключил старший координатор альпинистского общественного отряда.

О том, что российская альпинистка застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Наговицина сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник россиянки оказал ей первую помощь, а после отправился в базовый лагерь за подмогой.

После этого Наговициной пытались помочь два иностранца, но безуспешно. Через некоторое время к россиянке был направлен вертолет, который в результате совершил жесткую посадку. Принимались и другие попытки спасти альпинистку.

Однако 25 августа поисковые работы были завершены. Вице-президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков объяснил, что такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Сын Наговициной Михаил после этого направил обращение к генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову, председателю СК Александру Бастрыкину и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, призвав их организовать аэровидеосъемку в районе пика Победы, чтобы подтвердить факт того, что его мать жива.

После обращения Бастрыкин потребовал обеспечить взаимодействие с МЧС и МИД для содействия возможному спасению россиянки.

