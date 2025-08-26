Мастер спорта рассказал, что могло произойти с пловцом Свечниковым в Босфоре

Мастер спорта международного класса по плаванию, победитель и призер международных соревнований Антон Евсиков рассказал, что могло произойти с пловцом Николаем Свечниковым во время соревнований в проливе Босфор.

По его мнению, Свечников мог получить удар от соперников, так как он стартовал в первой линии вместе с лидерами заплыва. Кроме того, Евсиков не исключил, что у спортсмена могло свести ноги и сбиться дыхание.

