Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 08:15

Происшествия

Мастер спорта рассказал, что могло произойти с пловцом Свечниковым в Босфоре

Мастер спорта рассказал, что могло произойти с пловцом Свечниковым в Босфоре

Пожар произошел в портовом районе Гамбурга

Новости регионов: шторм обрушился на Тольятти

Блогера Маркаряна задержали по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества

Новости мира: мужчина открыл огонь по людям в университете Арканзаса в США

Сын альпинистки Наговициной попросил возобновить ее поиски в горах Киргизии

Вертолет задействуют в поисках пловца Свечникова, пропавшего в Босфоре

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва устроила дебош на борту

Спасатели прекратили поиски московской альпинистки Наговициной в горах Киргизии

Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области возросло до 28

Мастер спорта международного класса по плаванию, победитель и призер международных соревнований Антон Евсиков рассказал, что могло произойти с пловцом Николаем Свечниковым во время соревнований в проливе Босфор.

По его мнению, Свечников мог получить удар от соперников, так как он стартовал в первой линии вместе с лидерами заплыва. Кроме того, Евсиков не исключил, что у спортсмена могло свести ноги и сбиться дыхание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортза рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика