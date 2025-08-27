Форма поиска по сайту

27 августа, 23:53

Политика
Syria TV: Израиль нанес серию ударов по пригороду Дамаска

Авиация Израиля нанесла удары по пригороду Дамаска – СМИ

Фото: depositphotos/nitinut380

Израильские авиационные силы нанесли серию ударов по пригороду Дамаска. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

По данным журналистов, всего было зафиксировано пять обстрелов. Под удары попал район аль-Кисва. Информация о возможных жертвах обстрелов пока не приводится.

Ранее четыре журналиста погибли в результате израильского удара по приемному отделению больницы, которая расположена на юге сектора Газа. При этом общее количество жертв составило 14 человек.

Позже стало известно, что количество представителей СМИ, погибших в результате израильского удара, выросло до пяти. Кроме того, увеличилось и общее число погибших – до 20. Среди них – пациенты больницы и медперсонал.

Новости мира: армия Израиля начала наступление на Газу

