Syria TV: Израиль нанес серию ударов по пригороду Дамаска

Фото: depositphotos/nitinut380

Израильские авиационные силы нанесли серию ударов по пригороду Дамаска. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

По данным журналистов, всего было зафиксировано пять обстрелов. Под удары попал район аль-Кисва. Информация о возможных жертвах обстрелов пока не приводится.

Ранее четыре журналиста погибли в результате израильского удара по приемному отделению больницы, которая расположена на юге сектора Газа. При этом общее количество жертв составило 14 человек.

Позже стало известно, что количество представителей СМИ, погибших в результате израильского удара, выросло до пяти. Кроме того, увеличилось и общее число погибших – до 20. Среди них – пациенты больницы и медперсонал.