Макрон ответил на обвинения Нетаньяху в разжигании антисемитизма

Фото: depositphotos/vverve

Французский президент Эммануэль Макрон направил письмо израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, в котором назвал его обвинения в сторону Парижа "оскорблением всей Франции". Текст письма приводит издание Le Monde.

Нетаньяху в своем письме обвинил Макрона в разжигании антисемитизма после обещания последнего признать государство Палестина. Премьер Израиля также заявил о неких "антисемитских инцидентах" во Франции, которые, по его мнению, отображают политику Парижа по отношению к Тель-Авиву.

Макрон раскритиковал Нетаньяху за то, что тот опубликовал свое письмо в СМИ еще до того, как французский лидер смог его получить. Свое послание президент Франции также предоставил прессе, однако уже после его прочтения Нетаньяху.

Глава Франции заявил, что премьер Израиля манипулирует понятием антисемитизм в своих политических целях. Макрон напомнил о множестве инициатив и усилий, которые были приложены в период его президентства для защиты евреев на территории Франции.

Кроме того, Париж сохраняет свою приверженность безопасности Израиля. В связи с этим любые обвинения со стороны Нетаньяху являются неприемлемыми и оскорбляют всю Францию, заключил Макрон.

О том, что Франция планирует признать Палестину как независимое государство, Макрон сообщил в конце июля. По его словам, соответствующее решение будет озвучено на заседании Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года.

Нетаньяху осудил решение президента Франции, заявив, что такой шаг поощряет террор и грозит созданием "очередного иранского марионеточного государства". Политик подчеркнул, что Палестина в таких условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним.