Друг пропавшего в Босфоре пловца опроверг сообщения о сигнале с его трекера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Сообщения о якобы поступающем из моря сигнале с трекера россиянина Николая Свечникова, пропавшего при заплыве в Босфоре, не соответствуют действительности. Об этом Москве 24 рассказал друг пловца и участник тех соревнований Александр.

Он указал, что трекер лишь позволяет считать момент старта и финиша на дистанции и, соответственно, дифференцирует время прохождения маршрута.

"Это радиочип, как вы, например, к домофону прикладываете таблеточку и проходите. Это такая же система считывания. Никаких GPS-трекеров, никаких навигаций не предусмотрено в этом браслете", – подчеркнул Александр.

Глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ также заявил, что сообщения о поступлении сигнала с чипа недостоверны. Его слова передает РИА Новости.

Караташ добавил, что сроки завершения поисков Свечникова установит береговая охрана Турции. Организаторы соревнований не решают такие вопросы и не отвечают за поисково-спасательные операции.

Как сообщил агентству осведомленный источник, в поисках спортсмена было решено задействовать БПЛА. Однако он не уточнил их точное количество.

Операция продолжается, но на данный момент безрезультатно. Свечникова ищут на всей протяженности Босфора. К процессу привлечены водолазы и вертолет. В поисках на суше также принимают участие добровольцы.

О том, что трекер российского пловца якобы подает сигнал из воды, ранее сообщили СМИ. По версии журналистов, пловец мог выбраться на берег.

О пропаже россиянина стало известно 25 августа. Он начал заплыв, но до финиша так и не добрался. При этом один из участников состязаний предположил, что Свечникову могло стать плохо.

Вместе с тем СМИ сообщили, что во время соревнований в Стамбуле фиксировались сложные погодные условия. Из-за сильного ливня и тумана спортсмены не видели ориентиры вдоль маршрута, а организаторы долго откладывали старт. Генконсульство России в Стамбуле подготовило запрос турецкой стороне в связи с инцидентом.