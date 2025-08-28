Спасатели нашли 4 человек, заблудившихся на Сахалине 5 дней назад

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели МЧС РФ нашли четверых жителей Сахалина, которые заблудились при сборе дикоросов, сообщила пресс-служба министерства.

23 августа люди ушли в лес в районе горы Вайда и не вернулись. Четырех человек, включая 15-летнего подростка, искали 25 спасателей. К поискам подключили 6 единиц техники, кинологический расчет и беспилотники.

Всего наземная группировка изучила 12 километров. Утром 28 августа к поисковой операции привлекли вертолет Ми-8 МЧС. В итоге пропавших нашли в районе реки Гульки, их уже выводят из леса.

Ранее, утром 24 августа, туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Спасателям удалось найти группу туристов лишь спустя сутки. Все 10 человек были подняты на борт вертолета Ми-8, который доставил их в город Курильск.

