Пропавшие на Курилах туристы найдены живыми

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели обнаружили группу туристов, которые потерялись сутками ранее в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды, сообщила пресс-служба МЧС России.

Все 10 человек были подняты на борт вертолета Ми-8, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильске. Согласно предварительным данным, никто из найденных туристов не нуждается в медицинской помощи.

Туристическая группа не вышла на связь в районе вулкана Баранского утром 24 августа. Для их поисков был собран отряд. В него вошли спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа.

Позже глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил, что поиски пропавших осложняют погодные условия. Для проведения поисковых работ были дополнительно задействованы сотрудники полиции, администрации округа и военнослужащие из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

Утром 25 августа к операции был привлечен вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Наземная группа сотрудников МЧС поднялась на вершину вулкана в воскресенье, 24 августа, но не обнаружила там туристов.