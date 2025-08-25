Вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшей группы туристов, совершавших восхождение на вулкан Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что наземная группа спасателей поднялась на вершину вулкана в воскресенье, 24 августа, но не обнаружила там туристов. Кроме того, поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы 28 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.

Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского утром 24 августа. Для их поисков был собран отряд. В него вошли спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа.

Позже глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил, что сложные погодные условия осложняют поиски пропавших людей. Для проведения поисковых работ были дополнительно задействованы сотрудники полиции, администрации округа и военнослужащие из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.