Поиски пропавших на острове Итуруп туристов осложняются погодными условиями

Фото: 123RF/haritonoff

Сложные погодные условия осложняют поиски туристов, которые пропали в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в своем телеграм-канале.

Для проведения поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники полиции, администрации округа, военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

При этом, по словам Истомина, у подножия вулкана Баранского собрались другие прибывшие тургруппы. Они готовятся к запланированному на 25 августа восхождению. Всего в группы входят 35 человек.

"Акцентировал внимание на необходимости обязательной регистрации маршрута в областном МЧС перед выходом", – указал он.

Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского 24 августа. Как рассказывал глава округа, вулкан является действующим, его высота составляет 1 125 метров.

Ранее Усть-Камчатский районный суд приговорил гида Ивана Алабугина к 4,5 года колонии общего режима по делу о гибели 9 человек на вулкане Ключевская Сопка. Кроме того, он не сможет работать в сфере туризма в течение трех лет.

Инцидент с гибелью туристов, совершавших восхождение на Ключевскую Сопку, произошел в сентябре 2022 года. У группы из 12 человек, которые прилетели на Камчатку из разных регионов России, возникли проблемы на высоте 4 158 метров. В результате чего несколько туристов сорвались и упали в пропасть.

