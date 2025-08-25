Группировка спасателей, ведущих поиски туристов на Курилах, увеличена до 31 человека

Фото: 123RF/svglass

Группировка спасателей, которые ищут туристов, пропавших в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, была увеличена до 31 человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Первый заместитель начальника управления ведомства Максим Моисеев подчеркнул, что утром в понедельник, 25 августа, поиски пропавших были возобновлены. По его словам, ситуация осложняется тем, что на острове в настоящее время установился густой туман и периодически идет дождь.

Согласно уточненной информации, всего в пропавшей группе туристов было девять женщин и один мужчина-гид.

Туристическая группа не вышла на связь в районе вулкана Баранского утром 24 августа. Для их поисков был собран отряд. В него вошли спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа.

Несколько позже глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил, что сложные погодные условия осложняют поиски пропавших людей. Для проведения поисковых работ были дополнительно задействованы сотрудники полиции, администрации округа и военнослужащие из гарнизонов Горное и Горячие Ключи.

Утром 25 августа для поисков туристов был задействован вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Отмечается, что наземная группа спасателей поднялась на вершину вулкана в воскресенье, 24 августа, но не обнаружила там туристов.