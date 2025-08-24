Поиски 10 пропавших на острове Итуруп туристов приостановлены

Фото: 123RF/konstantin75

Поиски пропавших в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды 10 туристов приостановлены на ночь. Об этом сообщил мэр Курильского района Сахалинской области Константин Истомин в своем телеграм-канале.

По его словам, за 24 августа спасатели, военные, сотрудники полиции и работники администрации округа обследовали территорию радиусом более 7 километров. Они не обнаружили следов пребывания диких животных, которые могли бы угрожать здоровью туристов.

"Утром 25 августа поиски будут возобновлены, в работах планируется задействовать 25 человек", – написал мэр, уточнив, что также будет привлечен вертолет.

Истомин добавил, что специалисты проанализировали возможные местоположения тургруппы, в соответствии с которыми будут обследованы участки территории.

Туристическая группа из десяти человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского 24 августа. Глава округа уточнял, что вулкан является действующим, его высота составляет 1 125 метров.

Как указывал Истомин, их поиски осложняются сложными погодными условиями. При этом у подножия вулкана Баранского собрались другие прибывшие тургруппы. Они готовятся к запланированному на 25 августа восхождению. Всего в группы входят 35 человек.

