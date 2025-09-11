Футболисту Федору Смолову грозит до 3 лет лишения свободы после драки в кафе

Футболист Федор Смолов стал фигурантом уголовного дела после драки в столичном кафе. За сломанную челюсть футболисту грозит до 3 лет лишения свободы. Видео конфликта с участием Смолова в кофейне на Большой Никитской попало в интернет.

Как заявил футболист, после этого инцидента он извинился и хотел компенсировать ущерб потерпевшему. Однако в итоге столкнулся с шантажом и вымогательством со стороны посторонних лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.