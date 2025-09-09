Форма поиска по сайту

09 сентября, 11:45

Происшествия

Новости мира: наводнение стало причиной массовой эвакуации в Пакистане

Более двух миллионов человек эвакуировали на северо-востоке Пакистана из-за наводнения. В провинции Пенджаб развернуты пункты временного размещения, в которых находятся около 70 тысяч человек. Для эвакуации населения и организации быта задействована армия.

Личность художника Бэнкси могут раскрыть спустя 25 лет, пишет Daily Telegraph. Против него начали расследование после появления новой работы на стене Королевского суда. На рисунке судья в мантии и парике наносит удар молотком по протестующему. Автор подтвердил подлинность граффити, уточнив, что речь идет о Королевских судах юстиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиякультураза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

