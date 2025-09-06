06 сентября, 10:53Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве
Фото: depositphotos/svedoliver
Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе возле дома 46, сообщил в своем телеграм-канале столичный Дептранс.
В настоящий момент к работе на месте аварии приступили сотрудники оперативных городских служб. Специалистам предстоит установить детали произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.
Ведомство предупредило о затрудненном движении на Ленинградском шоссе в сторону области. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.
Ранее ДТП произошло на проспекте Вернадского в столице. Там столкнулись машина каршеринга и два мотоцикла. В результате пострадавших байкеров госпитализировали.
Также четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в районе улицы Атласова. Из-за этого движение в сторону МКАД было затруднено на 4,8 километра.
