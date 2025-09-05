Видео: Москва 24

Два мотоциклиста пострадали в результате ДТП на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на проспекте Вернадского возле дома 86А. По данным ведомства, там столкнулись машина каршеринга и два мотоцикла. Всех пострадавших байкеров госпитализировали.

Также ДТП произошло на Севастопольском проспекте в районе дома 29. Там врезались пять автомобилей, в результате чего травмы получила одна женщина-водитель.

На данный момент сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства аварий.

Ранее пять пассажиров получили травмы в результате аварии на западе Москвы. ДТП произошло на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни. По предварительным данным, водитель машины внезапно перестроился и столкнулся с автобусом. Пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

