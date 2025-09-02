02 сентября, 15:40Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы
Авария произошла около 14:00 на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни. По предварительной информации, водитель авто внезапно перестроился и допустил столкновение с автобусом.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Подробности ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
"Убедительно просим всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД), а пассажиров – держаться за поручни во время поездки", – отметили в "Мосгортрансе".
До этого несколько автомобилей столкнулись на Балаклавском проспекте в Москве, ДТП произошло около дома № 56. Авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в районе инцидента было затруднено.