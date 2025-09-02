Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на западе Москвы

Видео: Москва 24

Пять пассажиров пострадали в ДТП с участием автомобиля и автобуса на западе Москвы, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Авария произошла около 14:00 на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни. По предварительной информации, водитель авто внезапно перестроился и допустил столкновение с автобусом.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Подробности ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

"Убедительно просим всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД), а пассажиров – держаться за поручни во время поездки", – отметили в "Мосгортрансе".



Видео: Москва 24

Ранее четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в районе улицы Атласова. Из-за этого движение в сторону МКАД было затруднено на 4,8 километра. В связи с этим водителей просили выбирать альтернативные маршруты.

До этого несколько автомобилей столкнулись на Балаклавском проспекте в Москве, ДТП произошло около дома № 56. Авария повлияла на транспортный поток, в связи с чем движение в районе инцидента было затруднено.

