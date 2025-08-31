31 августа, 19:20Происшествия
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Киевском шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в районе улицы Атласова. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На данный момент на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.
Департамент транспорта Москвы предупредил, что в сторону МКАД движение затруднено на 4,8 километра. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее на Перовской эстакаде в районе Мастеровой улицы произошло ДТП, в результате чего движение в сторону области было затруднено. В связи с этим водителей просили выбирать пути объезда. Однако спустя время движение удалось восстановить.
