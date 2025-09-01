Мотоциклист насмерть врезался в бордюр в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "МК: срочные новости"

Мотоциклист насмерть въехал в бордюр возле дома № 9 на Москворецкой набережной в Москве, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, мужчина скончался от полученных травм. К работе на месте аварии приступили сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося.

Ранее ДТП произошло в столице на улице Басовской. В результате погибли два человека. Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и врезался в бордюр. После этого машина опрокинулась и загорелась. В результате погиб он сам и его пассажирка.

До этого на 6-м километре внутренней стороны МКАД водитель автомобиля "КамАЗ" столкнулся с погрузчиком, который от удара съехал в кювет. Находящийся за рулем последнего транспортного средства мужчина выпал из кабины, после чего на него наехал "КамАЗ". От полученных травм водитель скончался на месте.