Три человека пострадали в результате ДТП на Калужском шоссе

Фото: depositphotos/svedoliver

Два транспортных средства столкнулись на Калужском шоссе. В результате пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД РФ.

Как указала пресс-служба столичного Дептранса, ДТП произошло на 24-м километре шоссе. В связи с аварией движение транспорта затруднено на 1 километр в сторону МКАД.

В оперативных службах агентству рассказали, что инцидент случился в районе станции метро "Коммунарка". Уточняется, что участниками аварии стали машина такси и сломавшийся автобус. Собеседник журналистов уточнил, что среди пострадавших оказались двое взрослых и один подросток.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали ДТП.

Ранее на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. Двоих доставили в НМИЦ имени Н. И. Пирогова, еще одного – в Боткинскую больницу.

В связи с аварией движение в сторону центра было затруднено на 2,7 километра, а в сторону области – на 3 километра. Спустя время его восстановили.