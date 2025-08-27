Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько машин. По этой причине движение в сторону центра было затруднено на 2,7 километра, а в сторону области – на 3 километра. Автомобилистов просили выбирать пути объезда.

По данным столичного Депздрава, в результате данной аварии три человека получили травмы. Двое пострадавших были доставлены в НМИЦ имени Пирогова, а еще один – в Боткинскую больницу.

До этого мужчину 1991 года рождения эвакуировали на вертолете в институт имени Склифосовского после ДТП с участием такси на 81-м километре МКАД. Его состояние оценивалось как тяжелое. Всего в ДТП пострадали три человека. Еще двух граждан в состоянии средней тяжести доставили в ММНКЦ имени С. П. Боткина.

