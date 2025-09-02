02 сентября, 19:35Происшествия
Два человека пострадали при ДТП в Краснопахорском поселении в Москве
Фото: 123RF/chetroni
Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля "Газель" в Краснопахорском поселении, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Специалисты работают над установлением причин и обстоятельств аварии.
Ранее в ДТП с участием автомобиля и автобуса на западе столицы пострадали пять пассажиров. ЧП произошло на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни.
Согласно предварительным данным, водитель авто внезапно перестроился и допустил столкновение с автобусом. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Новости регионов: в Ростовской области автобус столкнулся с легковыми автомобилями