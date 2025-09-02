Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 19:35

Происшествия

Два человека пострадали при ДТП в Краснопахорском поселении в Москве

Фото: 123RF/chetroni

Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля "Газель" в Краснопахорском поселении, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Специалисты работают над установлением причин и обстоятельств аварии.

Ранее в ДТП с участием автомобиля и автобуса на западе столицы пострадали пять пассажиров. ЧП произошло на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни.

Согласно предварительным данным, водитель авто внезапно перестроился и допустил столкновение с автобусом. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Новости регионов: в Ростовской области автобус столкнулся с легковыми автомобилями

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика