03 сентября, 14:13

Происшествия

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Филатовском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Несколько машин столкнулись на Филатовском шоссе в районе деревни Картмазово, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил водителей о затруднении движения в районе аварии. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее автомобиль перевернулся на внутренней стороне 83-го километра МКАД после съезда № 81. Там столкнулись сразу несколько машин.

Движение в районе ДТП оказалось затруднено. Спустя время его восстановили.

Новости регионов: автобус и пять автомобилей столкнулись под Ростовом

происшествияДТПгород

