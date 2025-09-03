Автомобиль опрокинулся после аварии на 83-м километре МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Машина опрокинулась после ДТП, которое произошло на внутренней стороне 83-го километра МКАД после съезда № 81. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данном участке столкнулись сразу несколько машин. В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют все обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

Департамент транспорта Москвы предупредил водителей о затруднении движения в районе аварии. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее пять пассажиров пострадали в ДТП на западе Москвы. Авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни. По предварительным данным, водитель автомобиля внезапно перестроился и допустил столкновение с автобусом. Пострадавшим была оказана необходимая медпомощь.

