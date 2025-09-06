Новости регионов: в Красноярске задержали мужчину, устроившего поджог на дороге

В Красноярске задержали мужчину, устроившего поджог на проезжей части. Он разлил бензин, поджег его и попытался скрыться. Пожар быстро потушили, после чего полиция установила личность нарушителя. Мужчину задержали, он извинился и объяснил свой поступок глупостью.

В Подмосковье пожар вспыхнул на кухне кафе. Загорелось масло, и официантки попытались потушить его водой. В результате пламя только усилилось и быстро охватило все здание. Помещения кафе полностью выгорели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.