06 сентября, 15:15

Происшествия

Новости регионов: в Красноярске задержали мужчину, устроившего поджог на дороге

Новости регионов: в Красноярске задержали мужчину, устроившего поджог на дороге

Подмосковная зоогостиница для передержки собак закрыта после проверки

На Ленинградском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями

Новости регионов: в Чите водитель сбил подростка на мотоцикле

Жители Мытищ обеспокоены из-за агрессивной собаки, напавшей на щенка

Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

Следователи изъяли электрошоковые ошейники в зоогостинице в подмосковном Чехове

Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой

11 человек вывели из Третьяковской галереи во время возгорания

Возгорание произошло в Третьяковской галерее

В Красноярске задержали мужчину, устроившего поджог на проезжей части. Он разлил бензин, поджег его и попытался скрыться. Пожар быстро потушили, после чего полиция установила личность нарушителя. Мужчину задержали, он извинился и объяснил свой поступок глупостью.

В Подмосковье пожар вспыхнул на кухне кафе. Загорелось масло, и официантки попытались потушить его водой. В результате пламя только усилилось и быстро охватило все здание. Помещения кафе полностью выгорели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

