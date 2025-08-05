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05 августа, 11:30

Происшествия

Прокуратура Москвы потребовала через суд запретить женщине держать четырех кошек

Прокуратура Москвы потребовала через суд запретить женщине держать четырех кошек

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Столичная прокуратура потребовала через суд запретить москвичке содержать четырех кошек в своей квартире. Животные жили в антисанитарных условиях, что вызвало жалобы соседей и обращение к правоохранителям.

Судебные разбирательства продолжаются. Юристы отмечают, что животных могут изъять только при доказательствах жестокого обращения или болезни, а сам факт антисанитарии не является основанием для изъятия питомцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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