Прокуратура Москвы потребовала через суд запретить женщине держать четырех кошек

Столичная прокуратура потребовала через суд запретить москвичке содержать четырех кошек в своей квартире. Животные жили в антисанитарных условиях, что вызвало жалобы соседей и обращение к правоохранителям.

Судебные разбирательства продолжаются. Юристы отмечают, что животных могут изъять только при доказательствах жестокого обращения или болезни, а сам факт антисанитарии не является основанием для изъятия питомцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.