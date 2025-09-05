На западе Москвы столкнулись машина каршеринга и мотоциклы

Крупная авария произошла на проспекте Вернадского у торгового центра "Авеню". Там столкнулись машина каршеринга и мотоциклы, сообщили в Госавтоинспекции.

На место приземлился вертолет санитарной авиации. Пострадавших байкеров доставили в Первую городскую больницу имени Юдина, уточнили в департаменте здравоохранения.

Обстоятельства ДТП выясняют оперативные службы. Из-за аварии движение на участке затруднено, водителям рекомендуют выбирать маршруты объезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.