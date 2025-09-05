Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 14:15

Происшествия

На западе Москвы столкнулись машина каршеринга и мотоциклы

На западе Москвы столкнулись машина каршеринга и мотоциклы

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками

Девушка-кинолог издевалась над животными в частном питомнике в Подмосковье

Прокуратура начала проверку частной зоогостиницы под Чеховом

Полиция и прокуратура начали проверку питомника под Чеховом

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

Девушка на электросамокате врезалась в маму актрисы Шпицы в Москве

Новости мира: боец Конор Макгрегор решил баллотироваться на пост президента Ирландии

"Московский патруль": мошенники украли музыкальную аппаратуру стоимостью 13 млн рублей

"Московский патруль": мошенники выманили у школьницы 8 миллионов рублей

Крупная авария произошла на проспекте Вернадского у торгового центра "Авеню". Там столкнулись машина каршеринга и мотоциклы, сообщили в Госавтоинспекции.

На место приземлился вертолет санитарной авиации. Пострадавших байкеров доставили в Первую городскую больницу имени Юдина, уточнили в департаменте здравоохранения.

Обстоятельства ДТП выясняют оперативные службы. Из-за аварии движение на участке затруднено, водителям рекомендуют выбирать маршруты объезда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика