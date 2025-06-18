Жители СНТ обеспокоены жестоким обращением с тигренком в Подмосковье

Жители СНТ в Подмосковье обеспокоены судьбой тигренка, которого незаконно держат на одном из частных участков. По словам очевидцев, животное терпит жестокое обращение. Они утверждают, что его били лопатой и поливали холодной водой. Владельцы дома отказываются пускать инспекторов Росприроднадзора на свою территорию.

Тигренку сейчас около 10 месяцев, условий для содержания дикого животного на участке нет. Инспекторы уже дежурят у дома, ожидая решения суда и прокуратуры, которые должны определить дальнейшую судьбу животного.

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