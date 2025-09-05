Форма поиска по сайту

05 сентября, 05:14

Песков указал на отсутствие наработок по разговору Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Александр Казаков

На данный момент никаких подробностей по возможному новому разговору Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

"Пока никаких наработок нет", – добавил он.

Ранее Трамп заявил, что вскоре планирует поговорить по телефону с Путиным. Он подчеркнул, что у него с российским президентом "получился очень хороший диалог".

Также американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social совместную фотографию с Путиным сразу после телефонного разговора с европейскими лидерами. Снимок был сделан во время встречи двух президентов на саммите на Аляске.

Трамп показал журналистам совместную фотографию с Путиным

