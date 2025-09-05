Форма поиска по сайту

05 сентября, 03:42

Политика

Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Об этом американский президент сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала C-SPAN, Трамп отметил, что разговор с Путиным состоится в ближайшее время.

"Да, я буду. У нас получился очень хороший диалог", – подчеркнул американский президент.

Ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social совместную фотографию с Путиным сразу после телефонного разговора с европейскими лидерами. Снимок был сделан во время встречи двух лидеров на саммите на Аляске. На ней оба президента запечатлены смотрящими в небо.

