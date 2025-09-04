Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 16:55

Политика
Главная / Новости /

Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву на встречу с Путиным по просьбе Трампа

Зеленский может приехать в Москву на встречу с Путиным по просьбе Трампа – СМИ

Фото: legion-media.com/Starface

Украинский президент Владимир Зеленский может посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на корреспондента Bloomberg Оливера Крука.

По его мнению, после провальной встречи в Овальном кабинете Зеленский решил сменить тактику.

"Теперь, когда глава Белого дома говорит: "Прыгай", – Зеленский отвечает: "Как высоко?" – и прыгает выше", – написал Крук.

В ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к этому. Провести данную встречу российского лидера ранее попросил Трамп.

Тем не менее, по словам главы РФ, беседа с украинским коллегой в его нынешнем статусе станет "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.

Позже глава украинского МИД Андрей Сибига отверг приглашение российского лидера. Министр назвал данное предложение заведомо неприемлемым и подчеркнул, что лидеров России и Украины для урегулирования конфликта готовы принять минимум семь стран.

Путин заявил о возможности консенсуса по гарантиям безопасности для Украины

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика