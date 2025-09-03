Украина отвергла приглашение Зеленского в Москву

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Глава украинского МИД Андрей Сибига отверг приглашение президента Украины Владимира Зеленского в Москву, которое ранее поступило от Владимира Путина. Об этом он высказался в социальной сети X.

Министр назвал данное предложение заведомо неприемлемым и подчеркнул, что лидеров России и Украины для урегулирования конфликта готовы принять минимум семь стран. Среди них – Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

"Это серьезные предложения, и (Зеленский. – Прим. ред.) готов к такой встрече в любой момент", – указал Сибига, однако не стал уточнять, почему украинский лидер не приедет в Москву.

Путин пригласил Зеленского в Россию в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. По его словам, данную встречу ранее просил провести глава США Дональд Трамп.

Однако Путин уточнил, что переговоры с украинским президентом в его нынешнем статусе стали бы "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.