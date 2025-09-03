Путин заявил, что Москва готова повысить уровень переговоров с Киевом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва готова повысить уровень представителей на переговорах с Киевом, если такая необходимость возникнет, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своей поездки в Китай.

Президент не стал уточнять фамилии людей, которые могут войти в переговорные группы. Однако он подчеркнул, что РФ может довести делегации до "высокого политического уровня", и добавил, что важность в этом вопросе представляет результат.

Вместе с тем Путин положительно оценил работу главы российской делегации Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле. Он также отметил, что действия представителей Москвы во время бесед с Киевом являются примером сдержанности и профессионализма.

Также глава РФ затронул собственные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли на Аляске и были организованы после очередного визита в Россию спецпосланника лидера Штатов Стивена Уиткоффа.

По словам Путина, американский дипломат достоверно передает позицию Москвы Вашингтону, и наоборот. Этот факт подтвердился во время беседы президентов России и Соединенных Штатов в Анкоридже.

"Потому что то, что мы с господином Уиткоффом обсуждали, все то же самое мы подтвердили в полном объеме в присутствии президента Трампа, и он не возражал, что это его позиция", – подчеркнул Путин.

Однако президент не стал оценивать работу представителя главы США. Он заявил, что этим должен заниматься именно американский лидер, поскольку он является работодателем спецпосланника.

При этом Путин заявил, что работу Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его позиция и мнение Трампа относительно урегулирования конфликта на Украине.

Также во время пресс-конференции Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву, если он готов к этому. Провести данную встречу российского лидера ранее попросил Трамп.

Тем не менее, по словам главы государства, беседа с украинским коллегой в его нынешнем статусе станет "путем в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.