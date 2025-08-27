Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у восточного побережья Камчатки, сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Толчки зафиксировали в 06:49 по московскому времени, а эпицентр располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря. Очаг находился в 41 километре к северо-западу от Дербента в республике Дагестан. По данным МЧС, сейсмособытие ощущалось по всей территории региона.

В результате разрушений на территории Дагестана не выявили. Погибших также не обнаружено. Местные объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме.

