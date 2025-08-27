27 августа, 07:39Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у восточного побережья Камчатки, сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
Толчки зафиксировали в 06:49 по московскому времени, а эпицентр располагался в 276 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря. Очаг находился в 41 километре к северо-западу от Дербента в республике Дагестан. По данным МЧС, сейсмособытие ощущалось по всей территории региона.
В результате разрушений на территории Дагестана не выявили. Погибших также не обнаружено. Местные объекты соцкультбыта функционируют в штатном режиме.