00:12

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в районе Каспийского моря, у побережья РФ. Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали в 23:33 по московскому времени в 41 километре к северо-западу от Дербента в республике Дагестан. Очаг залегал на глубине 12 километров.

На момент публикации информации о каких-либо жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее ощутимое землетрясение было зафиксировано в районе Курильских островов. Толчки произошли в 74 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан на глубине 41 километра под морским дном.

В середине августа один человек погиб в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир. Погибший был обнаружен под завалами здания после землетрясения.

Новости регионов: извержение вулкана Ключевской на Камчатке перешло в новую фазу

