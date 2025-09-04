Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тысячи человек

Фото: ТАСС/EPA/SAMIULLAH POPAL

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 2 205 человек, а количество пострадавших – до 3 640. Об этом сообщил заместитель официального представителя "Талибана" (движение внесено в список террористических организаций в РФ) Хамдулла Фитрат на своей странице в соцсети X.

Землетрясение произошло в 50 километрах от афганского города Джелалабад 31 августа. Его магнитуда достигала 6,2 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

После произошедшего была организована спасательная операция. Местные власти также обратились к России, прося помочь в ликвидации последствий землетрясения.

В ответ в МИД РФ заявили, что Москва прорабатывает вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи Афганистану по линии профильных ведомств. По предварительным данным, при подземных толчках оказались разрушены 6 782 дома.

