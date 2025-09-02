Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Афганистане

Фото: AP Photo/Siddiqullah Alizai

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в горах Гиндукуш Афганистана. Об этом сообщает сайт Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр располагался в 54 километрах к северо-востоку от Джелалабада, где проживают более 200 тысяч человек. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

Несколько дней назад, 31 августа, в 50 километрах от Джелалабада произошло другое землетрясение, магнитуда которого составила 6,2. Очаг залегал на глубине 10 километров, а толчки ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 1 411 человек, пострадали 3 124. Кроме того, сейсмоактивность привела к разрушению 5 412 домов.

Местные власти приступили к проведению спасательной операции, для помощи пострадавшим были мобилизованы сотни людей. Афганистан также обратился к России за помощью в устранении последствий землетрясения.

