Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

Фото: ТАСС/EPA/SAMIULLAH POPAL

Власти Афганистана обратились к России за помощью в устранении последствий землетрясения, рассказал РИА Новости спецпредставитель российского президента в стране Замир Кабулов.

По его словам, запрос рассматривается по линии МЧС. Кабулов добавил, что в настоящий момент информации о том, пострадали ли россияне при землетрясении, нет. Однако вероятность того, что в затронутых стихией районах могли находиться граждане России, невелика.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло вечером 31 августа в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки также ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Пресс-секретарь министерства Афганистана Шарафат Заман сообщал, что власти приступили к проведению спасательной операции, для помощи пострадавшим были мобилизованы сотни людей.

В настоящий момент известно о 812 погибших и 2,8 тысячи пострадавших. По предварительным данным, в числе жертв – двое детей.