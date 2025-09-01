Фото: AP Photo/Saifullah Zahir

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 812, а пострадавших – до 2,8 тысячи человек. Об этом рассказал официальный представитель правительства страны Забихулла Муджахид.

"Местные власти и жители провинции в настоящее время заняты спасением пострадавших. Группы спасателей из центра и соседних провинций также находятся в пути (к пострадавшим районам. – Прим. ред.)", – написал Муджахид на своей странице соцсети X.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло вечером 31 августа в 50 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабада. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки также ощущались от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Как сообщал пресс-секретарь министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман, власти уже приступили к проведению спасательной операции. Для помощи пострадавшим были мобилизованы сотни людей. По предварительным данным, в число жертв вошли двое детей.

